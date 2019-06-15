Мужчина погиб при взрыве газового баллона в машине под Саратовом

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Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

СУ СКР по Саратовской области проводит проверку по факту гибели жителя села Золотовка Марксовского района при возгорании машины после хлопка баллона бытового газа, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 54-летний житель села погрузил в свой легковой автомобиль баллон бытового газа, затем сел в машину. После этого раздался хлопок, транспортное средство загорелось... Односельчане... вызвали пожарных и бригаду скорой. Прибывшие специалисты потушили возгорание. Медики констатировали смерть мужчины, — поясняется в сообщении.

<p>Фото © СУ СКР по Саратовской области</p>

<p>Фото © СУ СКР по Саратовской области</p>

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Проведён осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

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