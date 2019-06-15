Мужчина погиб при взрыве газового баллона в машине под Саратовом

СУ СКР по Саратовской области проводит проверку по факту гибели жителя села Золотовка Марксовского района при возгорании машины после хлопка баллона бытового газа, сообщается на сайте ведомства.
— По предварительным данным, 54-летний житель села погрузил в свой легковой автомобиль баллон бытового газа, затем сел в машину. После этого раздался хлопок, транспортное средство загорелось... Односельчане... вызвали пожарных и бригаду скорой. Прибывшие специалисты потушили возгорание. Медики констатировали смерть мужчины, — поясняется в сообщении.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Проведён осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.
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