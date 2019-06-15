В ДНР ранено семь мирных жителей из-за обстрела силовиков ВСУ

В их числе пять мирных жителей города Марьинки, где из-за своего неудовлетворительного состояния упали боеприпасы.

В результате обстрела украинскими силовиками пригорода Донецка пострадало семь человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Народной милиции в ДНР.

Отмечается, что обстрел прошёл по посёлку Александровка в 21:15 (совпадает с мск) с применением миномётов калибром 82 миллиметра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

— Получил повреждение жилой дом по улице Горького, 10 и получила множественные осколочные ранения хозяйка дома, 1943 года рождения. Пострадавшая оперативно доставлена в 14-ю городскую больницу Донецка, — сообщил представитель.

Кроме того, в результате попадания мины в районе дома № 8 по улице Левченко мужчина 1961 года рождения получил травму и ранение осколком, он также доставлен в больницу.

Кроме того, ранено пять мирных жителей города Марьинки, находящегося на подконтрольной ВСУ территории, там из-за неудовлетворительного состояния упали боеприпасы.

Ранее Лайф сообщал, что два прапорщика подорвались на мине в Донбассе.