Бойко призвал Киев закончить переговоры по газу с РФ

Новому Правительству Украины необходимо как можно скорее довести до логического конца переговоры с Россией о прямых поставках газа. Об этом заявил лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.

— Как только будет смена правительства, я считаю, надо архибыстро заканчивать разговор в первую очередь о поставках газа напрямую, потому что это прямой интерес Украины, — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Бойко, он обсуждал возможность подписания подобного соглашения о прямых поставках во время визита в Россию на встрече с руководством "Газпрома". По его словам, при этом стоимость газа для потребителей на Украине могла бы снизиться.

Ранее Лайф сообщал, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил возможность предоставить Украине скидку на газ.