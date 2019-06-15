Капитан украинского судна ЯМК-0041 покинул Крым и вернулся на Украину

Капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, задержанного за незаконный промысел, Виктор Новицкий покинул Крым и вернулся на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".

14 июня обвиняемый в браконьерстве Новицкий был приговорён к штрафу в полмиллиона рублей. Учитывая полгода, проведённые в СИЗО, моряк был освобождён от выплаты и отпущен, однако ему была назначена и другая выплата.

Напомним, украинское судно было задержано 4 мая прошлого года у западного побережья Крыма за незаконный промысел. У рыбаков изъяли более 9300 м сетей, а 161 камбалу, четырёх крабов и трёх акул-катранов вернули в среду обитания. Ещё 17 камбал, две акулы и 46 дельфинов погибли. В октябре семерых моряков с этого судна обменяли на членов экипажа арестованного Киевом российского судна "Норд".