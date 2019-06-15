Летевший в Москву алжирский самолёт вернулся в аэропорт

Самолёт алжирской авиакомпании Air Algerie, направлявшийся из города Алжира в Москву, вернулся обратно в аэропорт из-за технической неполадки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт Al-Nahar.
— Самолёт "Алжирских авиалиний" (рейс АН3000 в Москву) вернулся в Алжир после более чем двух часов полёта, — сказано в сообщении.
Командир судна принял решение вернуться из-за выявления технической неисправности, которая несла угрозу для полёта.
Ранее в Подмосковье совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт.
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