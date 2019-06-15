В Москве задержан бывший табачный дистрибьютор Худоян

Следствие вменяет предпринимателю причинение ущерба на сумму 10 миллионов долларов.

Полиция задержала в Москве экс-владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трёх земельных участков у одной из компаний, сообщает ТАСС.

Как уточнил агентству адвокат задержанного Александр Карабанов, следствие вменяет Худояну причинение ущерба на сумму 10 миллионов долларов. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

— Вину мой подзащитный не признаёт и полагает, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании ООО "Оптима девелопмент", собственником которой он является, — добавил адвокат.

Также он рассказал, что в ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения Худояну.