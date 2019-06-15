В Госдепе высказали обеспокоенность ООН из-за визита Воронкова в Синьцзян

В Госдепартаменте США выразили "глубокую обеспокоенность" относительно предполагаемого визита замгенсека ООН, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

— Такой визит является крайне неуместным ввиду беспрецедентной репрессивной кампании, которая идёт в Синьцзяне в отношении к уйгурам, этническим казахам, киргизам и другим мусульманам, — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Ранее США угрожали ввести санкции против Китая за нарушения прав уйгуров. Повод для таких обвинений стали так называемые центры перевоспитания" для мусульман-уйгуров, в которых, как утверждает КНР, содержатся только люди, попавшие под влияние экстремистской идеологии.