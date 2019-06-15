Россию переизбрали членом Экономического и социального совета ООН на три года

Россию переизбрали членом Экономического и социального совета ООН на предстоящие три года. Об этом сообщается на странице Постпредства РФ при ООН в "Твиттере".

— Россия переизбрана в члены ЭКОСОС, заявка поддержана 174 государствами — членами ООН. Выражаем благодарность делегациям, поддержавшим нашу заявку. Поздравляем всех, кто был также избран в члены ЭКОСОС на период 2020–2022 годов, — поясняется в сообщении.

ЭКОСОС был учреждён 26 июня 1945 года как орган, отвечающий за координацию деятельности 15 спецучреждений ООН, 9 функциональных комиссий и 5 региональных комиссий, занимающихся социальными и экономическими вопросами.

Ранее стало известно, что штаб-квартиру ООН в Женеве возглавит россиянка.