Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с семьями задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков заявил о своей уверенности в их скором освобождении и возвращении на родину.

— Мы уверены, что шаги, которые мы сейчас предпринимаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков, — приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что в ходе встречи глава государства также обсуждал законопроект, который позволял бы предоставлять пленным морякам статус участников боевых действий. Его рассмотрение, как ожидается, будет проведено депутатами уже следующего созыва.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Корабли были остановлены российскими пограничниками, а моряки задержаны. Позже они признались в совершении провокации. 25 мая Международный трибунал Организации Объединённых Наций по морскому праву призвал освободить украинских военных.

Как ответили в Кремле, для возвращения украинских военных на родину необходимо завершение судебного процесса.