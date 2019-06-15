Москва отреагировала на "переориентирование" британского спецназа против России

Серьёзное беспокойство российских дипломатов вызывают комментарии одного из британских военачальников об устаревших понятиях "война" и "мир".

Посольство РФ в Великобритании потребовало от Лондона объяснить данные о переориентации британского спецназа с борьбы с терроризмом на противодействие "опасному международному поведению" России и других государств. Об этом заявил пресс-секретарь российской дипмиссии, слова которого опубликованы на сайте.

В сообщении говорится, что эта информация вызывает беспокойство, но сейчас сложно судить о её достоверности.

— Но если это и в самом деле правда, то такое решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств, — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, серьёзное беспокойство вызывают комментарии одного из британских военачальников об устаревших понятиях "война" и "мир". Посольство РФ отмечает, что Лондон таким образом может готовить почву для снятия международно-правовых ограничений и получения права вести военные операции не только для самообороны.

Как добавили в дипмиссии, речь идёт о проектах, которые должно утвердить политическое руководство. В посольстве выразили надежду, что "ответственные политики не позволят военным и спецслужбам воплотить их опасные замыслы".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия РФ и другим странам. Из-за снижения активности ИГИЛ* спецназ реорганизуют для сосредоточения на межгосударственном направлении.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.