Порошенко заявил о появлении украинцев в Крыму за тысячу лет до русских

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил на своей странице в "Фейсбуке", что украинский трезубец был в Севастополе ещё за тысячу лет до российского флага.

— Сегодня наш украинский Севастополь отмечает День города. Его история была разной: полной сказок и побед, масштабных трагедий и героизма. Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора, — сказал бывший украинский лидер.

Кроме того, экс-глава Незалежной пообещал, что продолжит бороться за возвращение Крыма Киеву.

На Украине не единожды звучали различные необычные высказывания об истории страны, в том числе и совершенно абсурдные. Так, по словам бывшего секретаря СНБО страны Александра Турчинова, Украина издревле была "мощной морской державой", а история её флота началась со времён Киевской Руси. В свою очередь, по теории украинской певицы Русланы, корни её соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров, которая населяла Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. А по мнению депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, украинцы уже с IV–V века до нашей эры были "индивидуалистами".