Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн

В стоимость входят права интеллектуальной собственности, а также другие объекты и ангары, связанные с воздушным судном.

Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.

Самолёт выставил на продажу инвестиционный конгломерат Vulcan, его недавним владельцем был один из основателей Microsoft Пол Аллен. Кроме самого судна, в стоимость входят и права интеллектуальной собственности, а также другие объекты и ангары, связанные с самолётом.

Однако в компаниях Stratolaunch Systems и Vulcan не прокомментировали заявление телеканала.

— Stratolaunch готов к эксплуатации. Мы представим обновлённую информацию, когда будет чем поделиться, — сообщили в пресс-службе Vulcan.

Ранее Лайф рассказал о технических подробностях самолёта Stratolaunch.