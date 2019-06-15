Виновных в трагедии MH17 над Донбассом назовут 19 июня

Следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing над Донбассом в июле 2014 года, организуют 19 июня пресс-конференцию, на которой объявят имена ответственных за трагедию лиц. Об этом сообщает прокуратура Нидерландов.

Для всех желающих будет организована онлайн-трансляция. Официально мероприятие не анонсировалось, однако ожидается, что в ходе пресс-конференции следователи расскажут о достигнутом прогрессе в уголовном расследовании. Также будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера.

Как передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация, перед мероприятием планируется проведение закрытой встречи с родственниками погибших. Её содержание не разглашается.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.