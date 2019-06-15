Пушков раскритиковал Великобританию за "поддакивание" США

Председатель Комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков раскритиковал Великобританию за "поддакивание" обвинениям США против Ирана. Об этом он написал в "Твиттере".

— Лондон в своём репертуаре: заранее согласен почти со всем, что скажут в Вашингтоне, — отметил Пушков.

Он также напомнил, что когда-то премьер-министр Тони Блэр "вдохновенно врал", что за 45 минут иракские ракеты с химическим оружием могут поразить Лондон. И лишь много лет спустя выяснилось, что у Багдада не было химоружия.

13 июня два танкера: норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия из-за, предположительно, торпедной атаки, вызвавшей взрывы и пожар.

После этого госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что за атаками стоит Иран, а затем к обвинениям присоединился и МИД Великобритании.