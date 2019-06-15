Собянин сообщил о начале голосования за лучший проект Москвы

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Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Жюри определило 30 финалистов из сфер культуры, спорта, благотворительности, технологий и СМИ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте открытого голосования за лучший проект столицы. Об этом он рассказал в "Твиттере".

Началось открытое голосование за лучший городской проект. Жюри с выбором уже определилось — составило список 30 лучших. Теперь слово за москвичами, — сказано в сообщении.

Собянин также отметил, что в конкурс вошли проекты культурных, спортивных, благотворительных сфер, а также из области СМИ и технологий.

Ранее Лайф рассказал, что на сайте мэра Москвы открылся раздел о программе "Мой район".

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