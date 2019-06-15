Собянин сообщил о начале голосования за лучший проект Москвы

Жюри определило 30 финалистов из сфер культуры, спорта, благотворительности, технологий и СМИ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте открытого голосования за лучший проект столицы. Об этом он рассказал в "Твиттере".

Началось открытое голосование за лучший городской проект. Жюри с выбором уже определилось - составило список 30 лучших. Теперь слово за москвичами. В шорт-лист премии #МУФ2019 вошли проекты в сфере культуры, спорта, благотворительности, технологий, СМИ. https://t.co/ExuMHlNERJ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 14, 2019

— Началось открытое голосование за лучший городской проект. Жюри с выбором уже определилось — составило список 30 лучших. Теперь слово за москвичами, — сказано в сообщении.

Собянин также отметил, что в конкурс вошли проекты культурных, спортивных, благотворительных сфер, а также из области СМИ и технологий.

Ранее Лайф рассказал, что на сайте мэра Москвы открылся раздел о программе "Мой район".