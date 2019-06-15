Японский эсминец "Судзунами" вышел в залив Петра Великого

Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами" вышел в акваторию залива Петра Великого для участия в совместных спасательных учениях Sarex-2019. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

— Эсминец "Судзунами" покинул бухту Золотой Рог и вышел в акваторию залива Петра Великого, где совместно с кораблями ВМФ России проведёт учения по поиску и спасению на море "Сарекс-2019", — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Отмечается, что визит японских моряков носит неофициальный характер, их встречали хлебом-солью, они приняли участие в "спортивных встречах" с российскими коллегами, а также посетили городские достопримечательности.