Переболевшая Эболой медсестра родила близнецов

Медсестра из Шотландии Паулин Каффеки, заразившаяся лихорадкой Эбола несколько лет назад, родила двух здоровых близнецов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на супруга новоиспечённой матери, который опубликовал фото детей в Сети.
Близнецы родились в четверг, 13 июня. Как сообщил представитель департамента здравоохранения Глазго, и мать, и дети чувствуют себя хорошо.
Паулин поблагодарила врачей за помощь в лечении — начиная с 2014 года и до рождения детей. Она отметила, что её случай говорит о том, что "у тех, кто столкнулся с этой болезнью, есть будущее".
Каффеки заразилась, когда работала волонтёром в Сьерра-Леоне в 2014 году. Кроме госпитализаций Паулин пришлось пережить и судебный процесс, где её обвиняли в намеренном сокрытии высокой температуры во время возвращения из Африки домой. Однако суд оправдал её.
Ранее сообщалось о выявлении первого случая заражения Эболой в Уганде.
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