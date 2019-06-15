Госдеп поддержал выход Демпартии Молдавии из правительства

Правительство США поддерживает решение Демократической партии Молдавии о выходе из правительства и мирную передачу власти в стране. Об этом сообщает пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортэгус.

— США приветствуют заявление Демократической партии о выходе из правительства в пользу премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной демократически избранным парламентом, — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что "поощряют" заявления бывшего правительства, а также новой коалиции о приверженности к мирному пути передачи власти, а также призвали к "сдержанности в этот переходный период".

Политический кризис в Молдавии близится к своему разрешению после того, как 8 июня избрали Майю Санду на пост премьер-министра. На следующий день исполняющий обязанности премьера Павел Филип был в очередной раз "повышен" до и.о. президента, чтобы при поддержке ангажированного конституционного суда распустить парламент. Позже это решение отменил "отстранённый" судом президент страны Игорь Додон.

После нескольких напряжённых дней потерявшая лидерство в парламенте Демократическая партия Молдавии всё-таки согласилась уступить свои кресла и объявила, что уволенное президентом Молдавии правительство Павла Филипа уходит в отставку.