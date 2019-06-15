"Нафтогаз" снизил цены на газ для украинцев

Впрочем, в компании подчеркнули, что конечная стоимость голубого топлива всё равно будет разниться в зависимости от области.

"Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену на газ для населения и других потребителей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В июне стоимость газа будет составлять 5553,89 гривны за тысячу кубометров без учёта стоимости доставки, НДС и наценки поставщика.

Таким образом, отметили в "Нафтогазе", цена на газ снизится в июне на 7,3% по сравнению с майской ценой, и это обусловлено снижением цен на газ на европейском рынке.

Впрочем, в компании подчеркнули, что конечная стоимость газа будет разниться в зависимости от региона. Так, например, в Кировоградской области стоимость кубометра газа в июне будет составлять 7755,87 гривны.

— Было бы несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена снижается. Поэтому мы предложили несколько вариантов сделать это корректно — один из вариантов, принятых правительством, начнёт действовать в июне, — цитирует пресс-служба главу компании Андрея Коболева.

При этом в "Нафтогазе" рассчитывают, что правительство отменит ценовое регулирование, что даст возможность потребителям самим выбирать поставщика газа.

Цена на газ для украинцев с 1 ноября прошлого года выросла на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что неизбежно спровоцирует рост цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения было основным требованием МВФ в рамках предоставления очередного кредитного транша.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный в Европе по реверсу. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Незалежную истекают в конце этого года.

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