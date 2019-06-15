Mazda Sollers запустила производство двигателей для поставок в Японию

Проект реализуется в рамках ТОР "Надеждинская" и соответствует экологическому стандарту Евро-5.

Mazda Sollers запустила серийное производство двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, которые затем будут поставляться в Японию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

— Предприятие обладает проектной мощностью 50 000 двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых четырёхцилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, — рассказали в компании.

Сообщается, что проект по производству двигателей Mazda будет реализовываться в рамках ТОР "Надеждинская". Кроме того, новые двигатели полностью соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

В компании пояснили, что двигатели предназначены для экспорта в Японию на автомобильные предприятия компании Mazda.

— Уникальность проекта заключается в том, что производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, — сказал председатель совета директоров компании Вадим Швецов.

Он также отметил, что проект полностью входит в глобальную цепочку формирования стоимости крупного международного концерна. Первые тестовые партии уже прошли необходимые проверки в Японии.

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