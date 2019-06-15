СМИ: Аравийская коалиция атаковала хуситов в Сане

Аравийская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, нанесла удары по позициям сторонников йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Сане. Об этом информирует Reuters.

По данным агентства, силы коалиции также атаковали системы противовоздушной обороны противника. Информации о раненых или жертвах пока не поступало.

Атака возглавляемой Саудовской Аравией коалиции произошла после того, как 12 июня хуситы подвергли ракетному обстрелу аэропорт саудовского города Абха. По данным аравийской коалиции, снаряд попал в зал прилёта, пострадали 26 человек. 14 июня сторонники "Ансар Аллах" атаковали аэропорт при помощи БПЛА, но системе ПВО и королевским ВВС удалось перехватить пять беспилотников.