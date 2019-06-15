Средняя сумма потребкредитов в РФ достигла исторического максимума

В общей сложности за апрель текущего года россияне получили 270,8 миллиарда рублей займами.

Средняя сумма потребительских кредитов, выданная банками в апреле, достигла рекорда в 207 тысяч рублей, за месяц увеличившись на 13%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Бюро кредитных историй.

— В апреле 2019 года средняя сумма потребительского кредита, выдаваемого российскими банками, составила 207 тысяч рублей, что является историческим максимумом, — говорится в исследовании.

Сумма выросла на 47 тысяч рублей с начала 2019 года, а за месяц — на 24 тысячи. В бюро отметили, что в посткризисном 2015 году средняя сумма составляла 87 тысяч рублей.

Менее интенсивный рост в данном сегменте связан с уменьшением количества выдаваемых потребительских кредитов. Так, в апреле 2019 года выдали 1,3 миллиона кредитов, как и в том же месяце год назад.

В общей сложности за апрель 2019 года россияне получили 270,8 миллиарда рублей посредством кредитов, что на 22,1% больше, чем в апреле 2018 года, и является максимумом с начала года.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,25%.