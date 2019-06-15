Три тысячи человек эвакуировали в Берлине из-за бомбы времён Второй мировой

Около трёх тысяч человек, в том числе обитатели местного дома престарелых, вынужденно покинули свои дома из-за обезвреживания 100-килограммовой бомбы времён Второй мировой войны, найденной в центре Берлина при строительных работах, сообщает RBB со ссылкой на полицию.

Кроме эвакуации населения также была организована приостановка движения транспорта. Операция по обезвреживанию была проведена около 2:45 мск.

An den Grenzen des Sperrkreises gibt es erste Straßensperrungen. Richten Sie sich auf längerfristige Verkehrsbehinderungen ein.#weltkriegsbombe #mitte pic.twitter.com/9jXKm6ld1Q — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 14, 2019

После этого местные жители смогли вернуться в свои дома.