Бывший канцлер Германии признал законным воссоединение Крыма с РФ

Политик напомнил, что возвращение этой территории в состав России соответствовало желанию населения полуострова.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что Крым присоединился к России совершенно законно, сообщает газета Bild.

По данным издания, политик заявил, что "Крым — это давняя русская территория", а также напомнил, что, когда Хрущёв передал полуостров Украинской ССР, это обуславливалось особенностями советского подхода к управлению государством.

— В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Однако теперь это уже не так, — отметил экс-канцлер.

По его словам, присоединение Крыма выполнялось абсолютно законно с юридической точки зрения и соответствовало желанию населения полуострова, и считать это "агрессией" со стороны Москвы совершенно неправильно.

Также Шрёдер призвал Украину прекратить боевые действия в Донбассе и выполнить Минские соглашения. Кроме того, германский политик призвал отменить антироссийские санкции.

Крым присоединился к РФ после референдума в 2014 году. В Москве не единожды отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".