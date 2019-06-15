Фекалотерапия впервые закончилась смертью пациента

Как оказалось, "донорский материал" перед проверкой не проходил клинических испытаний.

Один из самых перспективных и пока не зарекомендовавший себя способ борьбы с некоторыми заболеваниями, например с диареей, колитами и болезнью Крона, временно запрещён к медицинской практике в США из-за первой смерти пациента.

Как следует из отчёта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), осложнения после проведённой процедуры возникли сразу у двоих пациентов, которым был пересажен "материал" от одного донора.

Как оказалось, вместе с пересаженной микрофлорой в их организмы попала также супербактерия — штамм кишечной палочки, производящий бета-лактамазу широкого спектра действия. Она способна уничтожить не только базовые антибиотики пенициллинового ряда, но даже препараты последнего поколения.

Соответственно, после попадания бактерий в ослабленные организмы пациентов в них начали развиваться серьёзные бактериальные инфекции, от которых было невозможно избавиться при помощи медикаментов. В результате один из пациентов скончался, а второй в тяжёлом состоянии находится под наблюдением медиков.

Как оказалось, причиной летального исхода стало то, что до этого момента "донорский материал" не проверялся на устойчивость к антибиотикам, а вся подготовительная работа с пациентом, как правило, ограничивалась рассказом о потенциальных рисках.

Согласно новому требованию FDA все пересаживаемые бактерии теперь будут проверяться на лекарственную устойчивость, а работающие с этой методикой врачи будут внимательнее к пациентам. Также многие клинические испытания в США будут приостановлены, пока проводящие их организации не обеспечат выполнение новых условий.