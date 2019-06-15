На VI Экспо в Харбине представили российско-китайский павильон

После открытия делегации двух стран вместе осмотрели стенды российских и китайских компаний.

В Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) состоялось торжественное открытие российско-китайского павильона VI Российско-китайского Экспо, сообщает ТАСС.

В церемонии, прошедшей в субботу, 15 июня, участвовали заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов и заместитель председателя КНР Ван Цишань.

В торжественной обстановке представители российской и китайской сторон разрезали ленту, означающую начало работы павильона. После открытия делегации двух стран вместе осмотрели стенды российских и китайских компаний.

В субботу в рамках Экспо состоятся такие крупные мероприятия, как второй Форум межрегионального сотрудничества РФ и КНР, а также пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса.

С 14 по 19 июня проходит VI Российско-китайское Экспо. Мероприятие состоится в год 70-летия дипломатических отношений между РФ и КНР.