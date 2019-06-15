Huawei отложила старт продаж складного Mate X из-за Samsung

Появившееся время в компании планируют потратить на исследование прочности конструкции, а также стабильности работы приложений на экране нового типа.

Руководство китайской компании Huawei приняло решение перенести запланированный на июнь старт продаж своей новинки с гибким экраном Mate X из-за ситуации с компанией Samsung.

— Мы не хотим запускать продукт, который разрушит нашу репутацию, — заявил представитель Huawei в интервью телеканалу CNBC.

В компании заявили, что стали "более осторожны" со своими продуктами после того, как основной конкурент Samsung и его складной смартфон Galaxy Fold "потерпел неудачу" во время тестов у журналистов и блогеров, после чего пришлось отменить некоторое количество предзаказов и отложить релиз.

По планам Huawei, запуск смартфона состоится в сентябре текущего года. По словам представителей компании, взятая отсрочка позволит провести дополнительные тесты как прочности самой конструкции, так и корректности работы приложений на новом типе экранов.

Впрочем, среди экспертов есть мнение, что и эта дата может быть неточной, ведь Mate X создавался на платформе Android, которая теперь недоступна для Huawei из-за того, что компания была внесена в чёрный список Минторга США и будет обеспечена ОС от Google лишь в рамках текущих контрактов, без продления.

Альтернативой ей может стать собственная китайская ОС Hongmeng, анонс которой запланирован на октябрь 2019-го. Соответственно, если Mate X будет использовать её, то можно усомниться в возможности сентябрьской премьеры.

Ранее Лайф сообщал, что Huawei отложила запуск нового ноутбука из-за позиции США.