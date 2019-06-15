В Сербии стартовали международные учения "Славянское братство — 2019"

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Фото © Минобороны РФ

В мероприятиях участвует около 700 военнослужащих из трёх стран, более 50 единиц военной техники, пять самолётов ВТА и три БПЛА.

Международные учения "Славянское братство — 2019" с участием России, Сербии и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

На базе спецбригады армии Сербии в городе Панчево прошло торжественное открытие международного российско-сербско-белорусского учения "Славянское братство — 2019", — поясняется в сообщении.

Сообщается, что в мероприятиях участвует около 700 военнослужащих из трёх стран, более 50 единиц военной техники, пять самолётов ВТА и три БПЛА.

Учения продлятся до 27 июня.

Руководитель учений, бригадный генерал армии Сербии Мирослав Тальян, добавил, что учения такого рода проводятся уже пятый год подряд.

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