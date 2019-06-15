Суд закрыл дело против Трампа за "неуместный" поцелуй

Однако истец Альва Джонсон может повторно обратиться с жалобой в течение 30 дней.

Федеральный судья Вильям Юнг прекратил дело против президента США Дональда Трампа, на которого подала иск за "неуместный" поцелуй сотрудница предвыборного штаба, сообщает газета Tampa Bay Times.

Как сообщает издание, судья отказал в иске Альве Джонсон, обвинившей Трампа в домогательствах. Однако в течение 30 дней она может повторно подать иск.

По мнению Юнга, жалоба является "политическим иском". Таким образом, Джонсон может прийти в суд снова, если её жалоба не будет носить политический характер.

Джонсон подала иск против Трампа в феврале 2019 года за поцелуй, который произошёл во время проведения предвыборных мероприятий в августе 2016 года. По заявлению женщины, президент насильно поцеловал её во Флориде.