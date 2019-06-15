Более 170 человек доставлены в полицию после драки в Пензенской области

Уголовное дело было переквалифицировано на статьи об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

Правоохранители доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в Пензенской области, сообщает СУ СКР по региону.

— Допрошено 21 лицо в качестве свидетелей, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что дало возможность установить и задержать троих жителей Чемодановки — участников конфликта. Продолжается опознание лиц и проведение прочих следственных действий... c этой целью в органы внутренних дел доставлено 174 лица, — поясняется в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что уголовное дело было переквалифицировано со статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" на статьи об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

По данным местных СМИ, группа местных жителей попыталась напасть на девушку. Другие вышли на её защиту, произошла драка. Пострадало пять человек, один из них позднее скончался.