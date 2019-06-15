Медведчук рассказал, что Путин думает о Зеленском

Президент России Владимир Путин уважительно относится к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку — как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев, — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

Он также подчеркнул, что российский лидер планирует "обязательно восстановить отношения с Украиной". При этом он отметил, что не со всеми словами Путина согласен — в частности, о неопытности нового президента Незалежной: "Опыт — дело наживное, и Зеленский научится".

По мнению Медведчука, управление страной — не та сфера, работе в которой следует учиться непосредственно на посту. Соответственно, избрание в президенты политика без опыта, по его словам, отразится на всех украинцах, а он не хотел бы быть "объектом эксперимента".

Ранее Виктор Медведчук рассказал о "превращении" нового президента Украины Владимира Зеленского в его предшественника Петра Порошенко.