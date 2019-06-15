Власти Гонконга хотят отложить принятие законопроекта об экстрадиции

Администрация Гонконга решила отложить дальнейшее движение проекта закона об экстрадиции, который вызвал в городе массовые протесты. Об этом сообщает радиостанция RTHK со ссылкой на высокопоставленный источник.

Планируется, что позже в течение дня последует официальная информация на этот счёт.

В среду рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Заксовета Гонконга. Произошли столкновения с полицией, применившей резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, которые пытались пойти на штурм. Более 80 человек пострадали, 11 зачинщиков задержаны.