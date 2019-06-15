В Крыму рассказали о фиаско Киева из-за водной блокады полуострова

В российской республике пострадали в основном рисовые поля, однако её власти компенсировали это за счёт поставок из Краснодарского края.

Вице-спикер парламента Крыма Эдип Гафаров убеждён, что водная блокада полуострова обернулась для украинских властей полным фиаско и проблемами на собственных территориях. Его слова приводит РИА "Новости".

— Водная блокада Крыма обернулась для её организаторов полным фиаско. Решением перекрыть поставки воды в Крым Киев обрёк на безводье многие сельские хозяйства в Херсонской области. У нас пострадали рисовые чеки, однако мы компенсировали рис за счёт поставок из Краснодарского края. Мы перестроились, в том числе перейдя на капельное орошение и менее водозатратные сельскохозяйственные культуры, — отметил Гафаров.

По словам парламентария, устроив водную блокаду, Киев в том числе потерял стабильный источник пополнения бюджета страны, потому что Крым был готов платить за поставку воды.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, эта вода применялась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, они оказались вынуждены перейти на выращивание менее влагоёмких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему удалось решить после переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за водной блокады Крыма, объявленной украинскими властями. Журавко констатировал, что если ситуация не поменяется, то в местных сёлах могут начаться эпидемии различных заболеваний, поэтому он призвал срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций и дренажной системы, иначе, по его мнению, "будет беда".