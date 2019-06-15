Лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк покинул страну

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Фото © Вадим Денисов / ТАСС

Как сообщили в пресс-службе политического объединения, олигарх отправился к своей семье.

Лидер ушедшей в оппозицию Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк покинул страну. Это подтвердила пресс-служба партии.

В связи со спекуляциями, появившимися в СМИ о так называемом исчезновении главы ДПМ, отмечаем, что Владимир Плахотнюк уехал из страны на несколько дней к своей семье, — говорится в сообщении.

После заявления Демпартии об отставке правительства Павла Филипа новый премьер-министр Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом, и обвинила его в узурпации власти и других преступлениях. Как сообщили молдавские СМИ в пятницу вечером, после ухода в оппозицию из страны спешно уехали Плахотнюк и люди, приближённые к нему. Президент Молдавии Игорь Додон выразил сожаление, что нынешнее правительство пока не контролирует аэропорт и правоохранителей, чтобы помешать этому.

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