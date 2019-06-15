В кабмине рассказали о проблемах роста товарооборота России и Китая

Чтобы добиться ожидаемого повышения товарооборота России и Китая до 200 миллиардов долларов, необходимо добиться снятия существующих ограничений. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

— Мы не решим поставленную главами государств задачу по достижению объёма в 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота, если мы эти ограничения не снимем, — приводит его слова агентство РИА "Новости".

О характере этих "ограничений" Акимов не рассказал, но отметил, что главы двух стран также участвуют в достижении собственных указаний, способствуя укреплению деловых контактов. "Будут укрепляться контакты между людьми, будет укрепляться дружба — и в торгово-экономической сфере всё будет хорошо", — сказал он.

При этом он отметил, что некоторый успех в торговых отношениях России и КНР уже есть и он выражается в 108 миллиардах долларов взаимного товарооборота.

— Мы полны решимости достичь планки в 200 миллиардов долларов торгового оборота, но важно, какой он будет иметь характер, — заключил Акимов.

Он также выразил уверенность, что уже в "ближайший год" можно будет говорить о достижении больших результатов.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин назвал приоритетное направление в отношениях с Монголией и Китаем.