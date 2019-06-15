Два человека погибли при столкновении легковушки и автобуса на Алтае

Инцидент произошёл на перекрёстке неравнозначных дорог, пассажиры автобуса в результате не пострадали.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в результате столкновения с междугородним рейсовым автобусом в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Алтайского края.

— 15 июня около 01:02 (21:02 по московскому времени. — Прим. Лайфа) на 313-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Зональном районе мужчина-водитель 1939 г.р., управляя автомобилем Daewoo Matiz, на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу транспортному средству с преимуществом в движении и допустил столкновение с рейсовым автобусом Higer, который следовал от Бийска в сторону Барнаула. В результате на месте скончались водитель и пассажир легкового автомобиля, — приводит ТАСС комментарий пресс-службы.

По информации ведомства, в междугороднем автобусе в момент аварии было 20 пассажиров, из них никто не пострадал. Проводится проверка по факту ЧП.