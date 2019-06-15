Суд запретил экс-менеджеру Бритни Спирс писать оскорбления о певице в Интернете

Защита поп-принцессы обвинила Лютфи в том, что при помощи соцсетей он пытался организовать преследование её семьи.

Бывший менеджер певицы Бритни Спирс Сэм Лютфи получил пять лет судебного запрета на приближение к своей экс-подопечной, а также на публикацию "пренебрежительных" высказываний о ней или её семье в Интернете на такой же срок. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации журналистов, защита поп-принцессы обвинила Лютфи в том, что при помощи соцсетей он пытался организовать преследование семьи Спирс из-за "тотального контроля" за певицей со стороны её отца Джейми Спирса. Именно он заправляет делами и финансами звезды последние 11 лет.

Лютфи даже создал специальный хештег #FreeBritney и всячески его продвигал в соцсетях, подстрекая фанатов критиковать сложившуюся ситуацию.

Во время расследования был изучен аккаунт менеджера в "Твиттере", в котором содержалось большое количество постов, критикующих Спирс и её близких. Хотя защита экс-менеджера просила предоставить доказательства того, что певица пострадала от его действий, даже без этого суд встал на сторону истца — семьи Спирс.

В суде Джеймс Спирс не пытался скрывать, что его отношения с дочерью никогда не были спокойными. Но следом он заявил, что Сэм Лютфи — это "хищник", преследующий семью все эти годы. Сама поп-дива на заседании не присутствовала.

Ранее Лайф сообщал, что Бритни Спирс обвинила папарацци в фотошопе и выложила в ответ "свою версию" фото в бикини без лишнего веса.