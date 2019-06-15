Из-за наводнений на юге Китая погибло 19 человек

Ещё трое жителей, по информации местных властей, считаются пропавшими без вести.

Число жертв наводнений в южной китайской провинции Гуандун, вызванных сильными дождями, возросло до 19, сообщает Синьхуа.

По информации местных властей, ещё трое местных жителей считаются пропавшими без вести.

Наводнения в данном регионе нарушили нормальную жизнь более 357 тысяч человек, ущерб нанесён 47,6 тысячи гектаров посевов. На место бедствия направлена специальная группа для оказания чрезвычайной помощи.

Beautiful sunset glows over picturesque landscape in S China's #Guangxi Zhuang Autonomous Region after days of heavy downpours pic.twitter.com/JlOdAZkps9 — CGTN (@CGTNOfficial) June 14, 2019

От сильных ливней сейчас страдает целый ряд провинций на юге и востоке КНР. В Гуанси-Чжуанском автономном районе из-за наводнений погибло 17 человек. В провинции Цзянси власти были вынуждены эвакуировать свыше 130 тысяч жителей затопленных районов.