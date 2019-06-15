Шойгу поздравил первых выпускников кадетского училища в Кызыле

Глава Минобороны надеется, что кадеты продолжат своё обучение и реализуют творческий потенциал на благо родины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил первых выпускников Кызылского кадетского училища с окончанием учебного заведения. Генерал армии отметил, что училище за пять лет существования заслужило авторитет на как региональном, так и на национальном уровне.

— Быстро пролетело время, и сегодня наступил волнительный для всех нас день, училище даёт путёвку в жизнь первому выпуску воспитанников, — обратился к кадетам по видео-конференц-связи глава Минобороны.

Шойгу также отметил, что за минувшие пять лет выпускники получили хороший образовательный задел, приобрели надёжных друзей и научились преодолевать различные сложности. По мнению министра, это во многом заслуга педагогов и воспитателей. Он также выразил уверенность, что кадеты пронесут через всю жизнь воспоминания о родном училище, любовь и уважение к наставникам.

Глава Минобороны надеется, что кадеты продолжат своё обучение и реализуют творческий потенциал на благо родной Тувы и всей России.