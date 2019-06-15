Путин поздравил Си Цзиньпина с днём рождения и подарил мороженое

Глава государства также преподнёс китайскому коллеге торт и вазу. Си Цзиньпин в свою очередь передал российскому лидеру чай.

Президент РФ Владимир Путин перед саммитом в Душанбе поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения и подарил ему российское мороженое. Также глава государства преподнёс китайскому коллеге торт и вазу. Об этом сообщил Лайфу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер вспомнил, как в 2013 году на саммите в Индонезии ему довелось отмечать свой день рождения в компании лидера КНР. Тогда Путин и Си Цзиньпин съели торт и выпили по рюмке водки.

— Столько водки, как на вашем дне рождения, я никогда не пил, — улыбнулся в ответ лидер КНР.

Си Цзиньпин в свою очередь передал российскому лидеру чай. После этого главы государств пригубили шампанское.

Ранее Си Цзиньпин уже говорил о том, что он сам и его семья очень любят российское мороженое. В сентябре 2016 года во Владивостоке Владимир Путин передал иностранному коллеге коробку с лакомством. А год спустя снова угостил его мороженым на торжественном обеде в Кремле.