В Душанбе началось пятое заседание глав государств — членов СВМДА

Президент РФ Владимир Путин приехал во дворец Навруз, где проходят переговоры, на своём автомобиле "Аурус".

В Душанбе началось пятое заседание глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.

Президент РФ Владимир Путин приехал во дворец Навруз в Душанбе, где проходит заседание глав государств, на своём автомобиле "Аурус". Перед началом пленарной сессии глава государства заехал к китайскому коллеге Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с 66-м днём рождения и подарить ему российское мороженое.

В Душанбе прибыли лидеры девяти стран — России, Китая, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Катара, Бангладеш, Шри-Ланки. Другие государства представлены на уровне глав правительств, вице-премьеров и министров иностранных дел. Как ранее сообщал Лайф, на повестке — вопросы обеспечения региональной безопасности, развития экономической кооперации и интеграционных процессов, расширения сотрудничества в гуманитарной сфере и другие.