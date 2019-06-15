Названы города, где будет запущена первая 5G-сеть в России

Коммерческие зоны эксплуатации появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани.

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что создание 5G-сетей в России идёт по плану и вопрос с диапазонами радиочастот для их работы будет решён к 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

— У нас два года на решение вопроса с частотами, мы его обязательного вместе с нашими коллегами из силового блока найдём, — сказал он.

Он также отметил, что в настоящий момент ведутся переговоры с производителями оборудования, в основном из КНР. Но одним из условий он назвал "безусловно, участие" российских компаний и поставщиков при создании 5G-сетей. И назвал города, куда сеть нового поколения доберётся раньше других городов.

— Коммерческие зоны эксплуатации появятся в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге, в Казани — там, где у нас сейчас существуют пилотные зоны, — сказал Акимов.

При этом он подчеркнул, что ключевым моментом в вопросе создания 5G-сетей в России является именно частотный диапазон, и от этого во многом будет зависеть будущая картина.

Ранее эксперт рассказал журналистам, зачем России нужна сеть 5G.