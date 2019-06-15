Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома

Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину, который пытался перелезть через ограду Белого дома рядом со зданием американского Министерства финансов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление службы.
— Человек пытался пересечь защитное ограждение с северо-западной стороны ограды здания Министерства финансов рядом с Пенсильвания-авеню, — говорится в сообщение.
Злоумышленника обвинили в нападении на полицейского и попытку незаконного проникновения. Дело передано полиции Вашингтона. Личность обвиняемого пока не раскрывается.
Ранее сообщалось, что сотрудники Секретной службы США обстреляли человека рядом с Белым домом.
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