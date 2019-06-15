Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу

В этот день принято посещать кладбища, ставить в церкви и дома свечи за упокой усопших.

Православные христиане 15 июня, накануне праздника Святой Троицы, отмечают Троицкую родительскую субботу — особый день, когда поминают всех усопших, "от начала века, со времён Адама". В храмах в этот день проводится заупокойное богослужение — "Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших".

По традиции в Троицкую родительскую субботу верующие посещают кладбище, ставят в церкви и дома свечи за упокой и молятся. Также православные приводят в порядок могилы и украшают их цветами, а на погребальных плитах оставляют угощения для умерших.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал христиан объединить усилия ради сохранения веры.