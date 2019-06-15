Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 июня

Согласно прогнозу, облака будут периодически закрывать небо над городом плотной пеленой, местами возможны осадки.

Наступившая суббота не принесёт москвичам и гостям столицы радости от пребывания на солнце, вместо этого, наоборот, может обрадовать свежим дождём. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По информации синоптиков, из-за атмосферного фронта облачная гряда периодически будет закрывать небо над городом плотной пеленой, местами возможны осадки.

Температура воздуха в Москве составит +19…+21°, в Подмосковье +18…+23°. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление не будет сильно меняться и составит 748 мм рт. ст.

Ранее Лайф рассказывал, когда в Москву вернётся хорошая погода.