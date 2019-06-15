Путин заявил, что в экономике идут "бои без правил"

Глава государства заявил о необходимости восстановить доверие и утвердить нормы справедливого взаимодействия.

Президент РФ Владимир Путин заявил на заседании глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), что в экономике идут "бои без правил". По его мнению, для восстановления справедливости нужны коллективные усилия.

— В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, — обратился он к участникам встречи.

Путин отметил, что "необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия". По его мнению, начать нужно с вывода из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарной сферы, а именно товаров первой необходимости, лекарств и медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что во дворце Навруз в Душанбе началось пятое заседание глав СВМДА. Перед началом переговоров российский лидер заехал в резиденцию к председателю КНР Си Цзиньпину, поздравил с днём рождения и подарил ему российское мороженое.