Путин рассказал о последствиях выхода США из сделки по Ирану

Единственным разумным решением в сложившейся ситуации Россия считает продолжение выполнения своих обязательств участниками плана.

Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность выходом США из договорённости по иранской сделке и заявил, что действия Вашингтона негативно отражаются на режиме нераспространения ядерного оружия.

— Выход США из этой договорённости значительно усложнил её реализацию, негативно сказывается на общей обстановке в отношении режима нераспространения ядерного оружия, — предупредил российский лидер на заседании глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Согласно позиции Москвы, единственным разумным решением в данной ситуации является продолжение выполнения своих обязательств участниками плана. Путин подчеркнул, что Россия намерена поступить именно таким образом.

Как ранее сообщал Лайф, на повестке саммита СВМДА — вопросы обеспечения региональной безопасности, развития экономической кооперации и интеграционных процессов, а также ситуация в Афганистане, Сирии, Иране и на Корейском полуострове.