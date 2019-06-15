В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании России" в Балтийском регионе

В документе предлагается изучить возможность предоставления странам Прибалтики систем ПВО.

В конгресс США внесли законопроект о необходимости "сдерживания и противостояния агрессии со стороны России" в Балтийском регионе. Автор документа — республиканец Майкл Конэуэй.

— США должны возглавить многосторонние усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнёрами с целью сдерживания агрессии со стороны РФ, — цитирует билль RT.

Как отмечается в документе, Вашингтону нужно провести "всеобъемлющую и многостороннюю оценку военных потребностей" стран Прибалтики и оказать им помощь. В частности, автор законопроекта призывает поставить партнёрам подвижные зенитно-ракетные комплексы дальнего действия. Особенно уязвимыми перед Россией в документе называются Эстония, Латвия и Литва.

Ранее Лайф писал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.