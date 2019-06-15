Житель Чехии сорвал джекпот в 63 миллиона долларов

Вероятность такого выигрыша в Eurojackpot-лотерее составляет один шанс к 95 миллионам.

Джекпот в еженедельной лотереи Eurojackpot, которая разыгрывается в государствах — членах Евросоюза, сорвал игрок из Чехии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь компании — организатора лотереи Sazkа Вацлав Фридманн.

— Игрок из Чехии сорвал джекпот — 1,412 млрд крон (это примерно 63 миллиона долларов), — уточнил Фридман.

Отмечается, что чех сумел угадать все семь цифр в лотерее. Забрать свой выигрыш счастливчик сможет, обратившись к организаторам лотереи в течение года. Сумму ему переведут на банковский счёт.

Это второй случай в истории Eurojackpot, когда её победителем становились жители Чехии. Первым джекпот сорвал житель Пардубицкого края (Восточная Чехия). Тогда он выиграл сумму, эквивалентную 110 миллионам рублей.

Ранее Лайф сообщал, что в США сорвали джекпот на $530 миллионов.