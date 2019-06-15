Путин и Эрдоган переговорили "на ногах" перед саммитом в Душанбе

Президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — провели короткую беседу "на ногах" перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) во дворце Навруз в Душанбе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Кратко переговорили на ногах, — отметил он и добавил, что отдельная встреча Путина и Эрдогана на полях саммита не планируется.

Как ранее писал Лайф, Владимир Путин приехал во дворец Навруз, где проходит заседание глав государств, на автомобиле "Аурус". Перед началом пленарной сессии президент РФ заехал к китайскому коллеге Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с 66-м днём рождения и подарить ему российское мороженое.